Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Майкл другой, и он мне нравится». Александр Зверев — о нападающем «Баварии» Олисе

Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что 16 апреля вышел на матч второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) в футболке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе. Также немец провёл в ней тренировку перед выходом на корт.

Фото: скриншот из трансляции

«Игроки «Баварии» подарили мне футболку Олисе. Думаю, ни один другой игрок в мире не совершит такой забег при счете 3:3 и не нанесёт такой удар с края штрафной. Большинство в этот момент попытались бы сохранить мяч и потянуть время. Он другой, он мне нравится», — сказал Зверев в эфире Sport1.de.

Вечером (по местному времени) 15 апреля Зверев посетил посетил второй четвертьфинальный матч, в котором «Бавария» дома победила «Реал» из Мадрида со счётом 4:3 и вышла в полуфинал турнира (6:4 — по сумме двух встреч с «Реалом»). Зверев поддерживал команду на трибунах. А также посетил раздевалку «Баварии» после матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Календарь турнира ATP-500 в Мюнхене
Сетка турнира ATP-500 в Мюнхене
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android