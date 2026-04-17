«Майкл другой, и он мне нравится». Александр Зверев — о нападающем «Баварии» Олисе

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что 16 апреля вышел на матч второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) в футболке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе. Также немец провёл в ней тренировку перед выходом на корт.

«Игроки «Баварии» подарили мне футболку Олисе. Думаю, ни один другой игрок в мире не совершит такой забег при счете 3:3 и не нанесёт такой удар с края штрафной. Большинство в этот момент попытались бы сохранить мяч и потянуть время. Он другой, он мне нравится», — сказал Зверев в эфире Sport1.de.

Вечером (по местному времени) 15 апреля Зверев посетил посетил второй четвертьфинальный матч, в котором «Бавария» дома победила «Реал» из Мадрида со счётом 4:3 и вышла в полуфинал турнира (6:4 — по сумме двух встреч с «Реалом»). Зверев поддерживал команду на трибунах. А также посетил раздевалку «Баварии» после матча.