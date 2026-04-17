Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Мюнхене

Определились полуфиналисты грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 561 110. Соревнования начались 13 апреля и продлятся до 19 апреля. Российские теннисисты в основную сетку турнира в Мюнхене заявлены не были.

Теннис. Турнир ATP-500 в Мюнхене, 2026 год. Полуфинальные пары:

Александр Зверев (Германия, 1) – Флавио Коболли (Италия, 4).

Алекс Молчан (Словакия, Q) – Бен Шелтон (США, 2).

В прошлом году турнир в Мюнхене выиграл олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Этот титул в Мюнхене стал третьим в его карьере. В 2026 году он может завоевать уже четвёртый трофей.