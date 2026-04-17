Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Игу Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету польской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).