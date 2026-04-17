Мирра Андреева в матче с Игой Швёнтек впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в сезоне-2026 смогла одолеть соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

Отметим, за всю карьеру на уровне WTA Андреева выиграла уже 11 матчей с теннисистками первой десятки.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).