Мирра Андреева продлила победную серию на грунте до семи матчей

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала седьмую победу подряд в рамках WTA-тура.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

До выступления в Штутгарте Андреева выиграла титул на грунтовом турнире в Линце (Австрия). Там россиянка выиграла четыре встречи. В Штутгарте же Мирра обыграла прошлогоднюю чемпионку соревнований Елену Остапенко и американку Алисию Паркс.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).