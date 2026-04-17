Мирра Андреева продлила победную серию на грунте до семи матчей

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала седьмую победу подряд в рамках WTA-тура.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

До выступления в Штутгарте Андреева выиграла титул на грунтовом турнире в Линце (Австрия). Там россиянка выиграла четыре встречи. В Штутгарте же Мирра обыграла прошлогоднюю чемпионку соревнований Елену Остапенко и американку Алисию Паркс.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
Материалы по теме
Рыбакина отдала 1-й сет в 1/4 финала Штутгарта! А Мирра и Рублёв уже победили. LIVE!
Live
Рыбакина отдала 1-й сет в 1/4 финала Штутгарта! А Мирра и Рублёв уже победили. LIVE!
