Мирра Андреева вернётся в топ-8 мирового рейтинга благодаря победе над Игой Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева гарантированно вернётся в топ-8 мирового рейтинга благодаря выходу в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Сегодня, 17 апреля, в матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

Благодаря победе над Швёнтек россиянка уже обогнала в лайв-рейтинге итальянку Жасмин Паолини. Мирра точно станет восьмой ракеткой мира по итогам турнира в Штутгарте. А если Андреева сможет завоевать в Германии титул, она поднимется на седьмую строчку рейтинга.