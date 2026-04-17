Андреева стала 2-й теннисисткой в истории, совершившей камбэк в матче со Швёнтек на грунте
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева добилась редкого достижения в WTA-туре.
Сегодня, 17 апреля, Андреева (6) на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) в матче 1/4 финала со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).
Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Таким образом, Швёнтек проиграла лишь свой второй матч на грунтовом покрытии в карьере (на уровне основной сетки WTA) после того, как забрала первый сет. Мирра Андреева прервала серию Иги из 84 подобных побед на грунте. В первый раз Швёнтек проиграла матч на грунте, взяв первый сет, семь лет назад чешке Каролине Муховой на турнире в Праге.
Материалы по теме
13:20Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
