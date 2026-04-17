Показать ещё Все новости
Мирра Андреева раскрыла, что повторяла себе по ходу победного матча с Игой Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Конечно, когда играешь против такой опытной соперницы… Она же выиграла столько турниров, я даже не могу сосчитать, сколько у неё побед на «Шлемах», сколько «Мастерсов» выиграла. В прошлом Ига была победительницей этого турнира.

Я шла на этот матч с некоторой уверенностью в своей игре. Выиграла пару матчей в Линце. К тому же у меня здесь тоже была хорошая серия. Говорила себе: «Что бы ни происходило, должна продолжать бороться и верить. Могу выиграть с любого счёта». Именно это я повторяла себе во втором и третьем сетах», — сказала Мирра в интервью на корте.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
