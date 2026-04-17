«Это мне помогало сегодня». Андреева – о том, что чемпионка Штутгарта получит Porsche 911

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) призналась, что её мотивирует дополнительный приз от спонсора соревнований в виде спорткара Porsche 911. В Штутгарте чемпионка по традиции получает в подарок автомобиль марки Porsche.

– Тебе осталось две победы до этого прекрасного автомобиля. Тебе нравится цвет?

– Да. Но я не знаю, какой именно автомобиль получит победительница.

Фото: скриншот из трансляции

– Вот тот, что стоит прямо здесь (на фото выше).

– Я была права! Мы вчера спорили в ресторане, и все говорили, скорее всего, это будет тот, что справа, Porsche Cayenne. А я говорила, что это Porsche 911. Это 911, и всё. Мы просто спорили, какой автомобиль получит победительница. Я не знала. Я всё время говорила себе, что это 911, и всё. Это то, что помогало мне сегодня идти вперёд, — сказала Андреева в интервью на корте.

Сегодня, 17 апреля, в матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).