«Это мне помогало сегодня». Андреева – о том, что чемпионка Штутгарта получит Porsche 911

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) призналась, что её мотивирует дополнительный приз от спонсора соревнований в виде спорткара Porsche 911. В Штутгарте чемпионка по традиции получает в подарок автомобиль марки Porsche.
– Тебе осталось две победы до этого прекрасного автомобиля. Тебе нравится цвет?
– Да. Но я не знаю, какой именно автомобиль получит победительница.
Фото: скриншот из трансляции
– Вот тот, что стоит прямо здесь (на фото выше).
– Я была права! Мы вчера спорили в ресторане, и все говорили, скорее всего, это будет тот, что справа, Porsche Cayenne. А я говорила, что это Porsche 911. Это 911, и всё. Мы просто спорили, какой автомобиль получит победительница. Я не знала. Я всё время говорила себе, что это 911, и всё. Это то, что помогало мне сегодня идти вперёд, — сказала Андреева в интервью на корте.
Сегодня, 17 апреля, в матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек (3).
- 17 апреля 2026
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
21:06
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
18:38
-
18:31
-
18:09
-
18:03
-
17:37
-
17:09
-
16:48
-
16:27
-
16:16
-
15:40
-
15:19
-
15:04
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
13:20Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
-
13:10
-
12:10
-
11:38
-
11:15
-
10:54