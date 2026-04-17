Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 17 апреля

17 апреля в Барселоне (Испания) прошли четвертьфинальные матчи грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир АТР-500 в Барселоне (Испания). Четвертьфиналы. Результаты встреч на 17 апреля:
Хамад Меджедович (Сербия, Q) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (8:6), 6:2.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 6:3.
Артюр Фис (Франция, 9) – Лоренцо Музетти (Италия, 2) – 6:3, 6:4.
Рафаэль Ходар (Испания, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания, 7) – 6:3, 6:2.
Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 2 950 310.