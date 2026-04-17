Определились полуфинальные пары турнира ATP-500 в Барселоне

Определились полуфинальные пары грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составляет € 2 950 310. Соревнования начались 13 апреля и продлятся до 19 апреля. Их победитель получит почти € 547 тыс. и 500 рейтинговых очков.

Теннис. Грунт. Турнир ATP-500 в Барселоне, 2026 год. Полуфинальные пары:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Хамад Меджедович (Сербия, Q).
Рафаэль Ходар (Испания, WC) – Артюр Фис (Франция, 9).

В прошлом, 2025-м году, победителем турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) стал датский теннисист Хольгер Руне. Он не принимал участие в текущем розыгрыше соревнований.

