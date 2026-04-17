Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева рассказала, за счёт чего обыграла Игу Швёнтек в четвертьфинале Штутгарта

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над чемпионкой шести турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (3) в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 18-летней россиянки.

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Не знаю, что в итоге решило исход матча. Я просто старалась быть смелой и играть на своих условиях. Тоже бываю напряжена на корте, но стараюсь научиться тому, что если не играю в атакующем стиле, не выигрываю матчи. Хочу сделать всё, чтобы сохранить этот смелый стиль игры до конца своей карьеры», — сказала Мирра в интервью на корте.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
