Мирра Андреева рассказала, за счёт чего обыграла Игу Швёнтек в четвертьфинале Штутгарта

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над чемпионкой шести турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (3) в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 18-летней россиянки.

«Не знаю, что в итоге решило исход матча. Я просто старалась быть смелой и играть на своих условиях. Тоже бываю напряжена на корте, но стараюсь научиться тому, что если не играю в атакующем стиле, не выигрываю матчи. Хочу сделать всё, чтобы сохранить этот смелый стиль игры до конца своей карьеры», — сказала Мирра в интервью на корте.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Лейла Фернандес (Канада).