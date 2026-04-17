«Этот матч доставлял мне удовольствие». Швёнтек прокомментировала поражение от Андреевой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек прокомментировала поражение от девятого номера мирового рейтинга россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 18-летней россиянки.

«Думаю, этот матч большую часть времени доставлял мне удовольствие. Ладно, под конец третьего сета уже не совсем, но в основном да. Это для меня позитивная новость, потому что в последнее время далеко не каждый матч вызывал у меня подобные чувства. Я просто хочу наслаждаться игрой, верить в то, что делаю.

На корте не чувствовала себя очень уверенно на своей подаче. Я могла подавать точнее, мяч летел не туда, куда нужно, ближе к Мирре, не причинял ей вреда. В остальном мне казалось, что я поддерживала неплохой уровень игры с задней линии», — приводит слова Швёнтек Sport.pl.