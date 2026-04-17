Мирра Андреева третий раз подряд обыграла Игу Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева третий раз подряд обыграла чемпионку шести турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) в матче 1/4 финала. Матч Мирры и Иги завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Последние матчи Мирры Андреевой и Иги Швёнтек

2026 год. Четвертьфинал WTA-500 в Штутгарте. Мирра Андреева – Ига Швёнтек – 3:6, 6:4, 6:3.
2025 год. Полуфинал WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Мирра Андреева – Ига Швёнтек – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.
2025 год. Четвертьфинал WTA-1000 в Дубае. Мирра Андреева – Ига Швёнтек – 6:3, 6:3.

Отметим, Андреева ведёт 3-1 по личным встречам со Швёнтек.

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
