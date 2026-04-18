Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Миррой Андреевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинале соревнований Рыбакина (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6) обыграла финалистку US Open — 2021, 25-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.

Встреча Рыбакиной с Фернандес продлилась 3 часа и 2 минуты. В её рамках Рыбакина семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

За выход в финал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде, девятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (6).