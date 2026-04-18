Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 17 апреля

Вчера, 17 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли четвертьфинальные матчи грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Четвертьфинальный раунд. Результаты матчей на 17 апреля:
Элина Свитолина (Украина, 4) – Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:2), 7:5.
Каролина Мухова (Чехия, 7) – Кори Гауфф (США, 2) – 6:3, 5:7, 6:3.
Мирра Андреева (Россия, 6) – Ига Швёнтек (Польша, 3) – 3:6, 6:4, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 1 049 083.