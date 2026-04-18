Определились полуфинальные пары турнира WTA-500 в Штутгарте

Определились полуфинальные пары грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Соревнования начались 13 апреля и продлятся до 19 апреля.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год. Полуфинальные пары

Мирра Андреева (Россия, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 1).
Элина Свитолина (Украина, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 7).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 1 049 083.

В прошлом году турнир в Штутгарте выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 из Латвии Елена Остапенко. Она участвовала в текущем розыгрыше, однако проиграла в первом же круге россиянке Мирре Андреевой (7:5, 2:6 4:6).

