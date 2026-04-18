«Ничего толком не получалось». Рыбакина — о тяжелейшей победе над Фернандес в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинале соревнований Рыбакина (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6) обыграла финалистку US Open — 2021, 25-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Отметим, Елена ушла с двух матчболов в третьей партии.

– Как тебе удалось выиграть этот матч?

– Честно говоря, не знаю, потому что ничего толком не получалось. Особенно вначале было много разочарований. Я просто скатывалась вниз. Подача не шла. Каким-то образом нашла в себе силы, пара розыгрышей во втором сете оказалась важной. Мне удалось поймать этот импульс. Это был очень трудный день. Огромное спасибо всем за поддержку, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде, девятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (6).