Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Беккер — о снятии Алькараса с Мадрида: плохие новости, надеюсь, он вернётся в форму к «РГ»

Беккер — о снятии Алькараса с Мадрида: плохие новости, надеюсь, он вернётся в форму к «РГ»
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на решение семикратного чемпиона мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса сняться с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

«Я предвидел это, как только Карлос снялся с Барселоны… Это определённо плохие новости для Мадрида, но особенно для него самого! Надеюсь, он вернётся в форму к Риму и «Ролан Гаррос»», — написал Беккер на своей странице в соцсети.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья.

