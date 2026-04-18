Андреева и Рыбакина сразятся в Штутгарте, Лэмпард вывел «Ковентри» в АПЛ. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте, «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда вышел в АПЛ, определились все пары плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Миррой Андреевой.
- «Ковентри Сити» под руководством Лэмпарда вышел в АПЛ.
- Определились все пары плей-офф НБА после игр плей-ин.
- «Голден Стэйт» завершил выступление в сезоне-2025/2026 после проигрыша «Финиксу» в плей-ин.
- «Интер» разгромил «Кальяри» в матче 33-го тура Серии А.
- Пельмень Камоцкий победил Скотта на Power Slap 19, прервав неудачную полосу.
- Овечкин занял второе место по продажам джерси в этом сезоне, обойдя Кросби и Макдэвида.
- «Мы часть одной футбольной семьи». Представитель УЕФА высказался о возвращении России.
- «Ланс» установил рекорд Лиги 1 по ударам по воротам за один матч — Opta Sport.
- L’Équipe назвал двух основных кандидатов на пост главного тренера «Реала».
Материалы по теме
Комментарии