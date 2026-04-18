Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание матчей на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Штутгарте (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня грунтовых соревнований.

15:00. Элина Свитолина (Украина, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 7);

17:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Мирра Андреева (Россия, 6).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.