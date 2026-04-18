Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня турнира, где будут сыграны матчи 1/2 финала.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Расписание матчей на 18 апреля (время московское):

14:30. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Хамад Меджедович (Сербия, Q);

17:00. Рафаэль Ходар (Испания, WC) – Артюр Фис (Франция, 9).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимал участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.