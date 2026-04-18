Рублёв — Меджедович: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала турнира в Барселоне

Сегодня, 18 апреля, в Барселоне (Испания) состоится полуфинальный матч грунтового турнира АТР-500 между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Сербии Хамадом Меджедовичем, занимающим 88-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 14:30 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турниров АТР. Следить за ходом встречи Андрей Рублёв – Хамад Меджедович можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше соревнований этого года из-за травмы.