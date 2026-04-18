Андреева — Рыбакина: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, пройдёт полуфинальный матч турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и россиянкой Миррой Андреевой, занимающей девятую строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.

В россии не предусмотрена официальная трансляция турниров WTA. Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Елена Рыбакина можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в розыгрыше турнира этого года проиграла в первом круге Мирре Андреевой.