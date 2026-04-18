Мирра Андреева — Елена Рыбакина: история встреч перед матчем 1/2 финала в Штутгарте

Мирра Андреева — Елена Рыбакина: история встреч перед матчем 1/2 финала турнира в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, пройдёт полуфинальный матч турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и россиянкой Миррой Андреевой, занимающей девятую строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.

Счёт личных встреч – 2-1 в пользу Мирры Андреевой, при этом матч в Штутгарте станет для теннисисток первой очной встречей на грунте. Рыбакина победила в 1/8 финала Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1), а Андреева дважды обыграла Елену в 2025 году в полуфинале турниров в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 4:6, 6:3, а также в четвёртом круге Индиан-Уэллса (США) (6:1, 6:2).

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Елена Рыбакина можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
