Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Рыбакиной в Штутгарте
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Штутгарте (Германия) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
«Я давно с ней не играла. В последний раз играла с Еленой в Индиан-Уэллсе. У неё, конечно, отличная подача, она играет агрессивно, любит атаковать и уже выигрывала этот турнир, так что она знает, как играть на этом покрытии», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Материалы по теме
