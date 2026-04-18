Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча с Фернандес

Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча с Фернандес
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) с канадкой Лейлой Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 21:15 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 8
7 7 		4 6 6
         
Лейла Фернандес
25
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Думаю, самое главное — постараться выспаться. Пройду все восстановительные процедуры и да, буду бороться в полуфинале.

Матч с Фернандес был тяжёлый, но, думаю, это даже хорошо — я провела много розыгрышей, много времени на корте. Это полезно и для следующих турниров. Так что постараюсь сделать всё возможное и снова бороться», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

В полуфинале турнира в Штутгарте Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Рублёв рвётся в финал Барселоны! А в Штутгарте Мирра сражается с Рыбакиной. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в финал Барселоны! А в Штутгарте Мирра сражается с Рыбакиной. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android