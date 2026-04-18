Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча с Фернандес

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) с канадкой Лейлой Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

«Думаю, самое главное — постараться выспаться. Пройду все восстановительные процедуры и да, буду бороться в полуфинале.

Матч с Фернандес был тяжёлый, но, думаю, это даже хорошо — я провела много розыгрышей, много времени на корте. Это полезно и для следующих турниров. Так что постараюсь сделать всё возможное и снова бороться», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

В полуфинале турнира в Штутгарте Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.