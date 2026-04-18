Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча с Фернандес

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как планирует восстанавливаться после матча 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) с канадкой Лейлой Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).
«Думаю, самое главное — постараться выспаться. Пройду все восстановительные процедуры и да, буду бороться в полуфинале.
Матч с Фернандес был тяжёлый, но, думаю, это даже хорошо — я провела много розыгрышей, много времени на корте. Это полезно и для следующих турниров. Так что постараюсь сделать всё возможное и снова бороться», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Штутгарте.
В полуфинале турнира в Штутгарте Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.
- 18 апреля 2026
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
09:06
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:28
-
00:18
- 17 апреля 2026
-
23:49
-
23:14
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
21:06
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
19:14