Швёнтек рассказала, какие позитивные моменты извлекла из поражения от Андреевой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала, какие позитивные моменты смогла извлечь из матча с россиянкой Миррой Андреевой в 1/4 финала в Штутгарте. Швёнтек проиграла встречу со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

– Уровень игры был очень высокий с обеих сторон — и у вас, и у Мирры. Хотелось бы понять: какие положительные моменты вы можете вынести из этого матча?

– Были моменты, когда я чувствовала, что играю лучше, чем в другие отрезки, где уровень немного падал. Она какое-то время играла лучше, но в тех моментах, когда я играла хорошо, я чувствовала полный контроль над происходящим. Это, безусловно, позитивный момент. Нужно просто сохранять подобное до конца матча.

Думаю, игра на задней линии выглядела неплохо, я понимала, что делаю. Это тоже плюс, потому что в предыдущих матчах не всегда было так.

Ещё я неплохо принимала её первую подачу, учитывая скорость и всё остальное. Это тоже можно занести в актив, – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.