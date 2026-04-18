Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Швёнтек рассказала, какие позитивные моменты извлекла из поражения от Андреевой

Швёнтек рассказала, какие позитивные моменты извлекла из поражения от Андреевой
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала, какие позитивные моменты смогла извлечь из матча с россиянкой Миррой Андреевой в 1/4 финала в Штутгарте. Швёнтек проиграла встречу со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

– Уровень игры был очень высокий с обеих сторон — и у вас, и у Мирры. Хотелось бы понять: какие положительные моменты вы можете вынести из этого матча?
– Были моменты, когда я чувствовала, что играю лучше, чем в другие отрезки, где уровень немного падал. Она какое-то время играла лучше, но в тех моментах, когда я играла хорошо, я чувствовала полный контроль над происходящим. Это, безусловно, позитивный момент. Нужно просто сохранять подобное до конца матча.

Думаю, игра на задней линии выглядела неплохо, я понимала, что делаю. Это тоже плюс, потому что в предыдущих матчах не всегда было так.

Ещё я неплохо принимала её первую подачу, учитывая скорость и всё остальное. Это тоже можно занести в актив, – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.

