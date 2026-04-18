«Ему нечего терять». Рублёв — о предстоящей встрече с Меджедовичем в полуфинале Барселоны

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) с сербом Хамадом Меджедовичем.

Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Хамад Меджедович
88
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

«Ожидаю сложный матч, потому что я его знаю — он очень хороший парень. Но мы никогда не тренировались вместе и не играли друг против друга. Я знаю, что он очень мощно бьёт по мячу и всегда старается атаковать, так что для меня это будет интересно. Это будет хороший вызов.

Думаю, он прошёл через квалификацию, так что, вероятно, проводит лучшую неделю в своей жизни. Ему нечего терять, поэтому для меня это будет хороший тест — посмотреть, как я справлюсь с такой ситуацией», – приводит слова Рублёва Ubitennis.

