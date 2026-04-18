«Ему нечего терять». Рублёв — о предстоящей встрече с Меджедовичем в полуфинале Барселоны
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) с сербом Хамадом Меджедовичем.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
88
Хамад Меджедович
«Ожидаю сложный матч, потому что я его знаю — он очень хороший парень. Но мы никогда не тренировались вместе и не играли друг против друга. Я знаю, что он очень мощно бьёт по мячу и всегда старается атаковать, так что для меня это будет интересно. Это будет хороший вызов.
Думаю, он прошёл через квалификацию, так что, вероятно, проводит лучшую неделю в своей жизни. Ему нечего терять, поэтому для меня это будет хороший тест — посмотреть, как я справлюсь с такой ситуацией», – приводит слова Рублёва Ubitennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
09:06
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:28
-
00:18
- 17 апреля 2026
-
23:49
-
23:14
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
21:06
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:04
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
19:14