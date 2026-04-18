Мирра Андреева: в последнее время поймала ощущение, что мне нравится играть

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою игру на турнире в Штутгарте (Германия), отметив, что ей неплохо удаётся вернуться в борьбу после проигранных сетов.

– После матча с Остапенко вы снова сделали камбэк — проиграли первый сет и выиграли матч. Вас уже можно назвать королевой камбэков. Что происходит у вас в голове, когда вы проигрываете первый сет? Обычно говорят, что это свойственно опытным игрокам, а вы ещё очень молоды. Как вам это удаётся?

– Не знаю. Я просто продолжаю играть и стараюсь делать всё возможное.

В последнее время я просто поймала ощущение того, насколько мне нравится играть. Не знаю… Мне нравится чувствовать мяч на ракетке, нравится адреналин, немного нервничать, уставать. Никогда бы не подумала, что скажу это, но вот так.

Да, думаю, я просто поймала момент, когда хочу играть и смотреть, что произойдёт на корте. Конечно, иногда, когда всё идёт не по-моему, я могу немного эмоционировать, злиться, но я поняла, что чем спокойнее я остаюсь на корте, тем лучше играю. Не обязательно результат, а именно игра становится лучше. Потому что я понимаю, что не могу контролировать исход матча — я могу контролировать только свою игру и свои действия на корте. На этом и стараюсь сосредоточиться, – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Штутгарте.