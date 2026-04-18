«Более мерзкой лжи я не видел». Кафельников — о словах менеджера Потаповой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников резко высказался в адрес 54-й ракетки мира россиянки Анастасии Потаповой, которая в 2025 году начала представлять Австрию.

Ранее Потапова проиграла Мирре Андреевой в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия).

– Вот Анастасия Потапова в своей речи послематчевой выделила болельщиков Линца, сказала, что такую поддержку она не получала нигде. Вот интересно, а на Кубке Кремля? Неужели её никто не поддерживал?

– Я считаю, что вообще не нужно на ней фокусироваться и как-то придавать значение тому, что она говорит. Тем более я тут несколько дней назад увидел цитаты в средствах массовой информации, где её менеджер говорит, что Федерация тенниса ей не помогала. Более мерзкой лжи вот я реально не видел. Понимаешь? У меня есть очень много примеров, что даже перед тем, как она сменила спортивное гражданство, в 2024 году она получила деньги от Федерации в свою поддержку. Я вообще даже не хочу касательно её темы разговаривать, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.