«Очень приятное чувство». Андрей Рублёв — о выходе в 1/2 финала в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями после выхода в полуфинал турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). В четвертьфинальном матче турнира он обыграл Томаша Махача со счётом 6:4, 6:3.
«Прекрасные ощущения. Впервые в карьере я дошёл здесь до полуфинала. Я уже играл на этом турнире раньше, но никогда не проходил дальше четвертьфинала. Так что да, это очень приятное чувство — впервые выйти здесь в полуфинал», – приводит слова Рублёва Ubitennis.
За право выйти в финал турнира в Барселоне Рублёв поспорит с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем.
