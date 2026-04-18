Реклама
«Непростой соперник». Рыбакина поделилась ожиданиями от встречи с Андреевой в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с россиянкой Миррой Андреевой.

Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не начался
1 2 3
         
         
«У неё очень хорошая подача и отличный бэкхенд. Она хорошо двигается, грамотно ведёт игру, сейчас она непростой соперник — у неё много уверенности и много матчей на грунте.

Я постараюсь сосредоточиться на себе, на своей подаче, потому что сегодня она была не на лучшем уровне, особенно в первом сете. Так что подача будет приоритетом. Ну и, конечно, постараюсь хорошо двигаться и быть максимально свежей», – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.

