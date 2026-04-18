Рублёв рассказал, считает ли себя фаворитом турнира в Барселоне после выхода в 1/2 финала
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, считает ли он себя фаворитом турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) после выхода в 1/2 финала соревнований. За право сыграть в финале турнира Рублёв поспорит с сербом Хамадом Меджедовичем.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
– Считаете ли вы себя фаворитом или одним из фаворитов в борьбе за победу в турнире?
– Думаю, на этой стадии турнира может произойти всё что угодно. В полуфинале осталось четыре игрока, и именно поэтому они здесь. На таком уровне каждый может выиграть, – приводит слова Рублёва Ubitennis.
Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне.
