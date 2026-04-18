«Ей неудобно передвигаться по корту». Чакветадзе — об уровне игры Рыбакиной в Штутгарте

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе высказалась об уровне игры казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной перед полуфинальным матчем турнира WTA-500 в Штутгарте с россиянкой Миррой Андреевой.

«Посмотреть удалось Рыбакину. Вчера она с двух матчболов ушла от Фернандес. Выдающийся для себя матч провела Фернандес, но всё равно немножко ей не хватило.

Что касается Рыбакиной, ну что, немножечко проскальзывают у неё пока ноги на этих кортах. Вообще специфические очень условия в Штутгарте. Это зал, это грунт. Мяч летит намного быстрее, чем на обычном грунте. И корт скользкий. Несмотря на то что Лена выигрывала этот турнир, всё равно было видно, насколько ей неудобно передвигаться по корту, проскальзывает нога. В общем, много ошибок она совершала. И, конечно, ей нужно будет улучшать свою игру, если она хочет обыграть Андрееву.

Но Андреева тоже здесь и камбэки совершала, да. Хорошо, что она набрала уверенность на предыдущем турнире, хотя говорили: ой, ну что этот турнир, он очень слабый, никого там не обыграла, но нет, для неё это работает», — сказала Чакветадзе в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».