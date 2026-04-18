Самсонова и Меликар-Мартинес вышли в финал парного разряда турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес вышли в финал парного разряда турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/2 финала австралийско-нидерландский дуэт Эллен Перес/Дэми Схурс со счётом 6:2, 4:6, [10:5].
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Перес/Схурс сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.
За чемпионский титул пара Самсонова/Меликар-Мартинес поборется с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Чжан Шуай (Китай) – Улрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).
