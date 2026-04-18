Чакветадзе оценила шансы Мирры Андреевой в матче с Рыбакиной в полуфинале Штутгарта

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе оценила шансы российской теннисистки Мирры Андреевой в предстоящем матче 1/2 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Что ждать от их матча? Будет интересная встреча, два абсолютно разных игрока по стилю. Рыбакина предпочитает атакующий стиль игры, любит атакующий теннис. Андреева всё-таки больше на контратаке играет, предпочитает строить комбинацию. Но если Мирра будет успевать по скорости, то, в принципе, у неё могут появиться шансы. Очень даже неплохие. Потому что Рыбакину мы видели, что, во-первых, она не очень сейчас в таком хорошем физическом состоянии. Ну и, во-вторых, как будто она не прибилась к кортам. А в-третьих, нужно будет ещё быстренько восстановиться после матча с Фернандес. Любопытно», – сказала Чакветадзе в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».