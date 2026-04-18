Андрей Рублёв — Хамад Меджедович: россиянин проиграл 1-й сет в 1/2 финала Барселоны

В эти минуты в полуфинальном матче турнира АТР-500 встречаются 15-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв и 88-й номер рейтинга 22-летний представитель Сербии Хамад Меджедович. Серб выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 49 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что ранее теннисисты не встречались друг с другом на турнирах АТР.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.