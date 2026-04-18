Андрей Рублёв повредил палец на руке во время первого сета матча с Меджедовичем

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв брал медицинский перерыв во время первого сета полуфинального матча турнира в Барселоне (Испания) с сербом Хамадом Меджедовичем. Сет завершился в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3.

Фото: Скриншот трансляции

Во втором гейме первой партии Рублёв получил повреждение пальца на левой руке во время одного из розыгрышей и ему потребовалась медицинская помощь, после которой он возобновил встречу.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.