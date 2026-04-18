Зверев проиграл Коболли в 1/2 финала турнира АТР-500 в Мюнхене и не смог защитить титул

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в финал турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия), проиграв в полуфинальном матче итальянцу Флавио Коболли (16-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Зверев не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Флавио Коболли сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

За чемпионский титул на турнире в Мюнхене Флавио Коболли поспорит с победителем встречи между американским теннисистом Беном Шелтоном и словаком Алексом Молчаном.

Отметим, что Зверев выиграл турнир в Мюнхене в прошлом году.