Зверев проиграл Коболли в 1/2 финала турнира АТР-500 в Мюнхене и не смог защитить титул

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в финал турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия), проиграв в полуфинальном матче итальянцу Флавио Коболли (16-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Зверев не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Флавио Коболли сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
За чемпионский титул на турнире в Мюнхене Флавио Коболли поспорит с победителем встречи между американским теннисистом Беном Шелтоном и словаком Алексом Молчаном.
Отметим, что Зверев выиграл турнир в Мюнхене в прошлом году.
- 18 апреля 2026
-
16:19
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:44
-
15:33
-
15:07
-
14:34
-
14:25
-
14:17
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:07
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
09:06
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:28
-
00:18
- 17 апреля 2026
-
23:49
-
23:14
-
22:45
-
22:31