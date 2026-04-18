Александр Зверев — Флавио Коболли, результат матча 18 апреля 2026, счет 0:2, 1/2 финала АТР-500 Мюнхен

Зверев проиграл Коболли в 1/2 финала турнира АТР-500 в Мюнхене и не смог защитить титул
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в финал турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия), проиграв в полуфинальном матче итальянцу Флавио Коболли (16-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Флавио Коболли
16
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Зверев не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Флавио Коболли сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

За чемпионский титул на турнире в Мюнхене Флавио Коболли поспорит с победителем встречи между американским теннисистом Беном Шелтоном и словаком Алексом Молчаном.

Отметим, что Зверев выиграл турнир в Мюнхене в прошлом году.

Сетка турнира в Мюнхене
Календарь турнира в Мюнхене
