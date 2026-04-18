Андрей Рублёв — Хамад Меджедович: россиянин сравнял счёт по сетам в 1/2 финала Барселоны

В эти минуты в полуфинальном матче турнира АТР-500 встречаются 15-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв и 88-й номер рейтинга 22-летний представитель Сербии Хамад Меджедович. Серб выиграл первый сет — 6:3, однако Рублёв сумел сравнять счёт по партиям, одержав победу во втором сете со счётом 6:2.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Отметим, ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участие в розыгрыше турнира этого года.