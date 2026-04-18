Коболли расплакался после уверенной победы над Зверевым в полуфинале Мюнхена

16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог сдержать слёз после уверенной победы над олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), призовой фонд которого составляет € 2 561 110. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу итальянца.

Флавио начал плакать после финального розыгрыша. После чего ещё некоторое время не мог успокоиться, сидя на своей скамье и прикрывая лицо полотенцем.

Фото: скриншот из трансляции

Комментаторы отметили, что сегодня Коболли получил некие эмоциональные новости из дома.

Интересно, что в прошлом году турнир в Мюнхене выиграл именно Зверев. Этот титул в Мюнхене стал третьим в его карьере.