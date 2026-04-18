Швёнтек — о работе с Франсиско Ройгом: сейчас просто привыкаем друг к другу

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек поделилась подробностями своей работы с новым тренером испанцем Франсиско Ройгом.

«Думаю, сейчас просто привыкаем друг к другу. Он даёт мне пространство, чтобы я сама разбиралась в матчах. У меня есть чёткое понимание того, что нужно делать, просто иногда это сложно реализовать, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Швёнтек объявила о начале сотрудничества с 58-летним Ройгом в начале апреля 2026 года. Ранее она выступала на соревнованиях под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссетта.