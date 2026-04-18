«Один из лучших матчей в карьере». Коболли — о победе над Зверевым в Мюнхене

«Один из лучших матчей в карьере». Коболли — о победе над Зверевым в Мюнхене
16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия) над немцем Александром Зверевым. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Флавио Коболли
16
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Определённо. Это один из моих лучших матчей за всё время карьеры. Он один из моих самых близких друзей в туре. Действительно хороший парень. Команда очень помогает мне в течение сезона. У нас также хорошие отношения с детьми (смеётся), но думаю, что провёл один из своих лучших матчей. Я очень доволен своим выступлением и тем, как справился со сложными моментами по ходу игры. Думаю, сейчас снова готов бороться. Посмотрим, что будет завтра», — сказал Коболли в интервью на корте после матча.

За чемпионский титул на турнире в Мюнхене Флавио Коболли поспорит с победителем встречи между американским теннисистом Беном Шелтоном и словаком Алексом Молчаном.

Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены
