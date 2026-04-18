Андрей Рублёв в трёх партиях обыграл Меджедовича и вышел в финал турнира в Барселоне
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АТР-500 в Барселоне (Испания), обыграв в 1/2 финала соревнований серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
Окончен
Хамад Меджедович
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Хамад Меджедович сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
За чемпионский титул на турнире в Барселоне Андрей Рублёв поборется с победителем встречи между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
17:27
-
17:23
-
16:54
-
16:42
-
16:27
-
16:19
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:44
-
15:33
-
15:07
-
14:34
-
14:25
-
14:17
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:07
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
09:06
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:28