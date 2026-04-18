Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Хамад Меджедович, результат матча 18 апреля 2026, счет 2:1, 1/2 финала АТР-500 Барселона

Андрей Рублёв в трёх партиях обыграл Меджедовича и вышел в финал турнира в Барселоне
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АТР-500 в Барселоне (Испания), обыграв в 1/2 финала соревнований серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Хамад Меджедович сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За чемпионский титул на турнире в Барселоне Андрей Рублёв поборется с победителем встречи между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android