Андрей Рублёв в трёх партиях обыграл Меджедовича и вышел в финал турнира в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АТР-500 в Барселоне (Испания), обыграв в 1/2 финала соревнований серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Хамад Меджедович сделал в игре шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

За чемпионский титул на турнире в Барселоне Андрей Рублёв поборется с победителем встречи между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.