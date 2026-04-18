«Конечно, я не против». Рублёв — о возможном завоевании титула на турнире в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что хотел бы стать чемпионом турнира в АТР-500 в Барселоне (Испания), россиянин вышел в финал соревнований, обыграв серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2).

— Ты говорил, что когда впервые приехал сюда, тебе очень хотелось хорошо выступить… Победа в этом турнире была бы для тебя очень важной, не так ли?

– Не знаю. Конечно, я не против (смеётся), конечно, я бы хотел. Если получится — значит получится. Если нет — будем продолжать работать, что я могу сделать? Даже не знаю, что ещё сказать, – сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

За чемпионский титул на турнире в Барселоне Андрей Рублёв поборется с победителем встречи между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.