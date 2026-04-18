Роман Сафиуллин — Энрике Роша: результат матча 18 апреля, счёт 2:0, 1/2 финала турнира в Оэйраше

Роман Сафиуллин вышел в финал «челленджера» в Португалии
226-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал грунтового «челленджера» в Оэйраше (Португалия). В полуфинале он обыграл представителя Португалии Энрике Роша (126-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету португальца ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За титул «челленджера» в Португалии Роман Сафиуллин поспорит с победителем матча Валентин Ройе (Франция) — Макс Хаукес (Нидерланды).

Материалы по теме
Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне
Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены
