Роман Сафиуллин вышел в финал «челленджера» в Португалии

226-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал грунтового «челленджера» в Оэйраше (Португалия). В полуфинале он обыграл представителя Португалии Энрике Роша (126-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету португальца ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За титул «челленджера» в Португалии Роман Сафиуллин поспорит с победителем матча Валентин Ройе (Франция) — Макс Хаукес (Нидерланды).