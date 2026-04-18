Каролина Мухова обыграла Элину Свитолину и вышла в финал турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Мухова два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Свитолиной два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В финале соревнований в Штутгарте Мухова сыграет с победителем матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мирра Андреева (Россия).