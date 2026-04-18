Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова — Элина Свитолина: результат матча 18 апреля, счёт 2:1, 1/2 финала турнира в Штутгарте

Каролина Мухова обыграла Элину Свитолину и вышла в финал турнира в Штутгарте
Комментарии

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 15:10 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Мухова два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Свитолиной два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В финале соревнований в Штутгарте Мухова сыграет с победителем матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мирра Андреева (Россия).

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android