Бен Шелтон — Алекс Молчан: результат матча 18 апреля, счёт 2:0, 1/2 финала в Мюнхене

Бен Шелтон вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет с Флавио Коболли
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В полуфинале он обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (166-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 16:35 МСК
Алекс Молчан
166
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Молчана два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В финале турнира в Мюнхене Шелтон сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли, который в полуфинале обыграл действующего чемпиона соревнований Александра Зверева (6:3, 6:3).

