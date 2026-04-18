Бен Шелтон вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет с Флавио Коболли

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В полуфинале он обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (166-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Молчана два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В финале турнира в Мюнхене Шелтон сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли, который в полуфинале обыграл действующего чемпиона соревнований Александра Зверева (6:3, 6:3).