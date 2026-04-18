Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Елена Рыбакина: результат матча 18 апреля, счёт 0:2, 1/2 финала турнира в Штутгарте

Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, уступив Рыбакиной
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (вторая в рейтинге) со счётом 5:7, 1:6.

Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Рыбакиной шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За титул соревнований в Штутгарте Рыбакина поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Рыбакина не пустила Мирру в финал Штутгарта. А Рублёв в Барселоне победил! Как это было Рыбакина не пустила Мирру в финал Штутгарта. А Рублёв в Барселоне победил! Как это было
Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android