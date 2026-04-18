Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, уступив Рыбакиной
Поделиться
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (вторая в рейтинге) со счётом 5:7, 1:6.
Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
2
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
9
Мирра Андреева
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Рыбакиной шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За титул соревнований в Штутгарте Рыбакина поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Комментарии
- 20 апреля 2026
-
19:31
-
19:25
-
18:46
-
18:41
-
18:26
-
18:21
-
18:04
-
17:57
-
17:51
-
17:24
-
16:33
-
15:52
-
15:26
-
15:06
-
14:45
-
14:15
-
13:52
-
13:46
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:35
-
11:56
-
11:22
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
09:28