Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, уступив Рыбакиной

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (вторая в рейтинге) со счётом 5:7, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Рыбакиной шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За титул соревнований в Штутгарте Рыбакина поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.